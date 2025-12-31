"Einde van een reis": na vele jaren neemt Greg Van Avermaet afscheid

Greg Van Avermaet en fietsenmerk BMC gaan uit elkaar. Dat heeft de olympische kampioen van 2016 zelf aangekondigd op zijn sociale media.

Lange historie tussen Van Avermaet en BMC

Sinds Greg Van Avermaet in 2011 overstapte van Omega Pharma-Lotto naar BMC Racing Team, reed hij bijna uitsluitend met fietsen van de Zwitserse constructeur. Enkel in 2019 en 2020 bij CCC reed Van Avermaet op fietsen van Giant.

Toen Van Avermaet in 2021 de overstap maakte naar AG2R Citroën Team, deed ook BMC zijn intrede bij het Franse team en bleef het aan boord tot wielerpensioen van Van Avermaet eind 2023. Ook nadien bleef Van Avermaet verbonden aan BMC.

Van Avermaet neemt afscheid van BMC

Begin november won Van Avermaet nog het WK halve Ironman in zijn leeftijdscategorie (40-44 jaar) met een fiets van BMC. "Na vele jaren samen komt er een einde aan mijn reis met BMC", stelt Van Avermaet.

"Ik ben zeer dankbaar voor een merk dat me tijdens en na mijn professionele carrière heeft gesteund, door hoogtepunten, uitdagingen en onvergetelijke momenten. Bedankt aan iedereen bij BMC voor het vertrouwen, de professionaliteit en de gedeelde passie voor prestaties."

"Een hoofdstuk wordt nu afgesloten, er wacht een nieuwe horizon. Ik wens BMC alleen maar succes toe in de toekomst", sluit Van Avermaet af.



