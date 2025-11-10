Van Avermaet is wereldkampioen: "Soms vraag ik me af wat hij allemaal uitsteekt"

Dit weekend was er het Wereldkampioenschap Iron Man 70.3 in het Spaanse Marbella. Dat is zeg maar de helft van een volledige Iron Man. De Belgen deden het er opperbest, ook een ex-wielrenner maakte indruk.

De Wereldkampioen bij de mannen was een Belg: Jelle Geens. Hij hield nipt wereldtopper Kristian Blummenfelt af. Een halfuurtje later mochten we nog een Wereldkampioen vieren: De veertigjarige Greg Van Avermaet won namelijk zijn leeftijdscategorie.

De pet afdoen voor Greg Van Avermaet

“Toch even onze pet afdoen voor Greg Van Avermaet, die vandaag wereldkampioen geworden is. Ongelooflijk”, aldus Ruben Van Gucht in Sporza Live. “Het is bijna een tweede carrière beginnen.”

Paul Herijgers pikte meteen in: “Soms vroeg ik me af van wat steekt hij allemaal uit, maar nu begrijp ik het wel. Dit zal hem toch wel plezieren neem ik aan, dit is toch niet normaal? De Greg!”

Paul Herijgers diept anekdote op over Greg Van Avermaet

Om vervolgens een anekdote uit het verleden op te diepen: “De man van Copacabana. Ik was op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro reserve, maar ik had een job gecreëerd en zo raakte ik toch mee in koers.”





“Bovenop die gevaarlijke berg waar hij loste hebben we de ziel uit ons lijf geroepen. Even later sloot hij aan én won hij nog jong, waanzinnig.”