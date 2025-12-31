Moet Nys vrezen voor Van der Poel-scenario? Val in Diegem kan gevolgen hebben

Thibau Nys heeft in Diegem naast de overwinning gegrepen. De Belgische kampioen kwam in de voorlaatste ronde in contact met een paaltje en bezeerde zich daarbij aan zijn ribben.

Na een lange achtervolging van meer dan twintig minuten kon Thibau Nys eindelijk de aansluiting maken met leider Tibor Del Grosso. Ook Joran Wyseure kwam uit de achtergrond nog aansluiten daarna.

Nys ten val in Diegem

Met drie leken ze te strijden voor de overwinning in Diegem, maar in de voorlaatste ronde liep het fout in de zandbak. Nys knalde tegen een paaltje en nam Wyseure mee in zijn val, Del Grosso was gaan vliegen.

Nys kwam nooit meer in de wedstrijd en moest tevreden zijn met de derde plaats in Diegem. "Mijn ribben hebben een deuk gekregen. Dat sloeg op mijn ademhaling", zei Nys wel achteraf in het flashinterview.

Moet Nys vrezen voor ribblessure zoals Van der Poel?

"Maar daar ga ik het zeker niet op steken. Ik denk dat het een technische fout was en dat ik op waarde ben geklopt." Een blessure lijkt Nys dus niet te zijn opgelopen, al zal het daarvoor toch nog even afwachten zijn. Dat bleek bij Mathieu van der Poel vorig seizoen.

In Besançon reed de wereldkampioen toen tegen een houten paal, die af brak. De wereldkampioen won de wedstrijd nog wel, maar bleek wel een gebroken rib te hebben. Daardoor moest hij vorig seizoen drie crossen schrappen.