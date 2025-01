Mathieu van der Poel op de sukkel: "Niet aangenaam om zo rond te rijden"

Mathieu van der Poel is vandaag van de partij in Maasmechelen. Toch is het niet allemaal ideaal voor de Nederlander.

In Besançon botste Mathieu van der Poel op een paaltje. Hij bleef de nodige last ondervinden van die botsing en uiteindelijk bleek dat hij een rib gebroken had.

Dat probleem is nog altijd niet van de baan. “Niet zo goed, ik bleef last hebben. De scan heeft getoond dat die gebroken was”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Crossen is geen probleem, al is het niet ideaal. “Het is niet echt aangenaam om rond te rijden op een crossfiets, maar het is wel te doen. Het is niet ideaal, maar het is ook niet zo dat ik er niet mee kan crossen.”

Een andere mogelijkheid is de nodige tape voorzien. “Maar dat vind ik zelf niet zo aangenaam omdat dat hindert bij het ademen, dus we zullen zien.”

Een gebroken rib vraagt tijd, maar dat geraakt wel opgelost. “Normaal gezien zal het wel goedkomen”, houdt de regerende wereldkampioen er hoop in.