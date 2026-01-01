Analyse Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter

Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel is onklopbaar in het veld de voorbije twee jaar. Toch was de reeks van de Nederlander enkele jaren geleden nog veel indrukwekkender.

Met zes overwinningen in zes crossen is Mathieu van der Poel bijzonder dominant dit seizoen. Heel veel tegenstand heeft de wereldkampioen nog niet gehad en dat was ook vorig seizoen het geval. 

Van der Poel bijna twee jaar ongeslagen

Toen won Van der Poel zijn acht crossen waar hij aan de start stond en de reeks gaat zelfs nog verder. Sinds hij vijfde werd op 21 januari 2024 in Benidorm heeft Van der Poel 17 crossen op rij gewonnen.

Sinds de cross in Benidorm in 2023, bijna drie jaar geleden dus, heeft Van der Poel maar liefst 30 van zijn laatste 31 crossen gewonnen. Toch was de wereldkampioen enkele jaren geleden nog veel dominanter. 

Nog straffere reeks van Van der Poel

Tussen 4 november 2018 en 1 december 2019 won Van der Poel maar liefst 35 crossen op rij. In de seizoenen 2017/2018 en 2018/2019 reed de Nederlander samengeteld 59 crossen. Slechts drie daarvan won hij niet. 


Die reeks evenaren zal Van der Poel wellicht niet meer doen. De Nederlander wil op 1 februari in Hulst voor de achtste keer wereldkampioen worden en denkt erover na om het veldrijden daarna (tijdelijk) vaarwel te zeggen. Al is een beslissing daarover nog niet genomen. 

