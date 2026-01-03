🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

Niels Vandeputte heeft de voorlaatste manche van de Superprestige in Gullegem gewonnen. In een spannend duel met Michael Vanthourenhout was Vandeputte de sterkste in de slotronde.

Geen Mathieu van der Poel of Thibau Nys in Gullegem, maar door het verschil van amper twee punten tussen Vandeputte en Vanthourenhout in de stand van de Superprestige werd het wel een spannende cross.

Kuypers herleeft bij nieuwe ploeg

Vanthourenhout kon voor het eerst rekenen op zijn nieuwe ploegmaat Gerben Kuypers, die in het eerste deel van de wedstrijd even solo reed. Hij moest het pad effenen voor zijn kersverse ploegmaat.

Vandeputte reed het gat dicht, Vanthourenhout probeerde in de voorlaatste ronde alleen weg te rijden. Dat lukte echter niet, want opnieuw reed Vandeputte het gat dicht. Het werd zo een spannende strijd in de slotronde.

Betere slotronde van Vandeputte in Gullegem

In het zand sloeg Vanthourenhout een kloofje, maar door een foutje kon Vandeputte weer komen aansluiten. Het ging op en neer, maar Vandeputte nam een van de laatste bruggen met veel meer snelheid.

Hij sloeg een kloofje en Vanthourenhout moest het hoofd buigen. Vandeputte pakte de zege in Gullegem, Vanthourenhout kon nog net zijn tweede plaats vasthouden. Nieuwenhuis werd derde, Wyseure vierde en Kuypers vijfde.





Vandeputte breidt zijn voorsprong in de Superprestige uit met één punt op Vanthourenhout. Hij zal op 7 februari in Middelkerke met een achterstand van drie punten op Vandeputte beginnen aan de slotmanche.