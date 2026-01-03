Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

Bondscoach Angelo De Clercq zag met Laurens Sweeck en Wout van Aert deze week twee Belgen geblesseerd uitvallen. En dat bezorgd hem ook kopzorgen voor het WK.

Maandag in Loenhout kwam al een einde aan het seizoen van Laurens Sweeck na een valpartij. De leider in de Wereldbeker schoof onderuit op de laatste rechte lijn en liep een blessure op aan zijn schouder, waarvoor hij onder het mes moest.

De Clercq hoopte op Van Aert voor WK

In Mol kwam vrijdag Wout van Aert dan weer zwaar ten val, hij werd ondertussen met succes geopereerd aan de enkel. Voor bondscoach Angelo De Clercq was Van Aert de grootste kans op een wereldtitel.

Van Aert had wel nog niet toegezegd voor een deelname aan het WK, maar De Clercq hoopte net als vorig jaar om hem nog te kunnen overtuigen. "Na wat er in Mol gebeurd is, is er van een WK natuurlijk helemaal geen sprake meer", zegt hij bij Belga.

Voorbereiding wegseizoen Van Aert

Voor Van Aert stonden met Zonhoven en het BK nog twee crossen op het programma, al denkt De Clercq ook aan het wegseizoen van Van Aert. "Zijn voorbereiding op het wegseizoen krijgt nu een knak. Dit is bijzonder zuur voor hem."

Na zijn moeilijke voorbereiding op het wegseizoen van 2025, door zijn revalidatie na zijn val in de Vuelta, hoopte Van Aert op een winter zonder problemen. Dat is dus opnieuw niet gelukt.