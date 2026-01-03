De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

Op 1 februari wordt in het Nederlandse Hulst het WK veldrijden gereden. Bondscoach Angelo De Clercq zit echter met twee problemen.

Met Laurens Sweeck en Wout van Aert moesten deze week twee Belgische crossers een punt zetten achter hun seizoen in het veld na een valpartij en operatie. "We hebben een zwarte week gekend wat betreft de nationale selectie", zegt bondscoach Angelo De Clercq bij Belga.

Drie Belgen in de lappenmand

En ook Eli Iserbyt ligt al het hele seizoen in de lappenmand. Volgens De Clercq waren zij allemaal kandidaat om een medaille pakken op het WK veldrijden in Hulst als ze aan de start stonden op 1 februari.

"Ik noem dat een zware aderlating", zegt De Clercq. Voor de bondscoach zal het dus puzzelen worden om de Belgische selectie vol te krijgen. Al is het de vraag uit hoeveel renners die selectie op het WK zal bestaan.

België met acht of negen op WK veldrijden?

Als een Belg de Wereldbeker wint, mag België met negen renners aan de start staan. Als Mathieu van der Poel het eindklassement wint, en die kans is nog altijd aanwezig, dan mag België met acht starten.

"Pas na Hoogerheide zal ik weten of ik acht of negen renners mag meenemen naar Hulst. Hopelijk blijft de Belgische ploeg vanaf nu gespaard van pech", stelt De Clercq nog.