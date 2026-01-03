Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

Na een seizoen zonder crossen pikte Quinten Hermans de draad weer op. Het zal echter bij twee crossen blijven, het BK veldrijden laat hij schieten door een hoogtestage in Chili.

Zowel in Baal als Gullegem werd Quinten Hermans knap tiende. Het Belgisch kampioenschap in Beringen, in zijn provincie Limburg, laat Hermans echter aan zich voorbij gaan. Het blijft dus bij twee crossen.

Hoogtestage in Chili

In Baal werd al duidelijk dat Hermans binnenkort met zijn nieuwe ploeg Pinarello-Q36.5 vertrekt naar Chili voor een hoogtestage. Bij Play Sports gaf Hermans na de cross in Gullegem wat meer uitleg.

"We vinden daar de perfecte weersomstandigheden om te trainen, op de goede hoogte", zegt Hermans. "Het was mooi geweest om het BK te rijden. Ik vind crossen nog heel plezant, maar het mag het wegseizoen niet ondermijnen."

Hermans in het zwart

Het was dus een korte uitstap voor Hermans, die zijn twee crossen reed in volledige zwarte uitrusting. Al heeft de nieuwe uitrusting van Pinarello-Q36.5 wel al in zijn kast liggen.



Het nieuwe shirt van de ploeg van Tom Pidcock wordt pas op 8 januari, net voor de afreis naar Zuid-Amerika, officieel voorgesteld. En dus mocht Hermans het deze week nog niet aantrekken om te crossen.