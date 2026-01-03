Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose
Foto: © photonews

Wout van Aert heeft bij zijn val in Mol een breukje in de enkel opgelopen. De impact op zijn wegseizoen zou echter kunnen meevallen.

Van Aert loopt breuk op in de enkel

Na een bijna probleemloze winter heeft Wout van Aert toch weer een tegenslag moeten verwerken. In Mol schoof Van Aert onderuit en moest hij mankend opgeven. Uit onderzoek bleek dat Van Aert een breukje heeft opgelopen. 

Van Aert gaat zaterdag al onder het mes, maar de vraag is vooral welke impact dit zal hebben op zijn voorbereiding voor het wegseizoen. Kan hij op 28 februari aan de start staan van de Omloop Het Nieuwsblad?

Als het gaat om een kleine loslating van een botje in de enkel, kan dat opgelost worden met een plaatje of schroefje, zoals bij het sleutelbeen. Een omgeslagen enkel heeft volgens sportarts Tom Teulingkx zo'n drie à vier weken nodig om te herstellen. 

Van Aert binnen enkele weken op de fiets?

"In het meest gunstige scenario zou Wout binnen een paar weken dan terug op de fiets kunnen zitten, afhankelijk van de ernst van de breuk", zegt hij bij Sporza. En op de weg wordt de enkel ook veel minder belast dan in het veld. 

De enkel kan veel gemakkelijker gefixeerd en behandeld worden, omdat hij vast zit in het pedaal. Voorlopig blijft het wel gissen naar hoelang Van Aert uiteindelijk buiten strijd zal zijn en of het een impact zal hebben op zijn wegseizoen.

Lees ook... Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

Wout Van Aert

