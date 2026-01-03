Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

Wout van Aert zal volgende week niet aan de start staan van het BK veldrijden in Beringen. En dus stijgen de kansen van Emiel Verstrynge, in Baal tweede na Mathieu van der Poel.

Het Belgisch kampioenschap veldrijden op 11 januari zal er een worden zonder Wout van Aert. Hij was een van de grote favorieten om voor het eerst sinds 2022 en voor een zesde keer in zijn carrière Belgisch kampioen te worden.

Verstrynge maakte indruk in Baal

Zonder Van Aert lijkt het meer een open strijd te worden. Thibau Nys is wat vermoeid door de kerstperiode, maar onder meer Emiel Verstrynge toonde in Baal dat hij bij de favorieten mag worden gerekend.

In Baal kon Verstrynge een gat op Mathieu van der Poel dichtrijden, nog niet veel crossers hebben dat de voorbije jaren kunnen doen. Het heuvelachtige parcours in Beringen is ook op zijn maat.

Favoriet voor BK in Beringen?

Zelf blijft Verstrynge voorzichtig om uitspraken te doen over het BK. "Ik ga niet van mezelf zeggen dat je mijn naam moet opschrijven, maar van mij mag het wel. Het BK is alleszins een doel", zegt hij bij Het Nieuwsblad.



Op het BK en WK was Verstrynge vorig jaar vijfde. Bij de beloften werd hij in 2022 en in 2024 al eens Belgisch kampioen bij de beloften. Is het in 2026 opnieuw prijs, maar dan bij de profs?