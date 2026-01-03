Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

Michael Vanthourenhout moest in Gullegem het hoofd buigen voor Niels Vandeputte in de slotronde. Hij gaf wel toe dat hij in de fout was gegaan en het ook anders had kunnen aflopen.

Michael Vanthourenhout probeerde in de voorlaatste manche van de Superprestige zijn kloof van twee punten op Niels Vandeputte te verkleinen. Hij zette de leider onder druk, maar Vandeputte reed een iets betere slotronde.

Waar ging Vanthourenhout in de fout?

Al had het volgens Vanthourenhout ook anders kunnen aflopen. "Ik had het gevoel dat ik misschien net iets beter was, maar in de technische passage maakte ik op een heuveltje een fout. Daardoor kon Vandeputte terugkomen tot op mijn wiel."

"Toen ik nog een keer probeerde door te trekken, voelde ik mijn ketting haperen door de sneeuw en modder. Dat is mijn eigen schuld, want ik had mijn fiets moeten wisselen", stak Vanthourenhout de hand in eigen boezem.

"Vandeputte wisselde op twee ronden van het einde en toen twijfelde ik om het ook te doen. Ik dacht dat de ketting het zou volhouden tot het einde, maar uiteindelijk was hij wel de sterkste", gaf Vanthourenhout toe.

Klassement Superprestige

Vanthourenhout zal op 7 februari in Middelkerke nog drie punten moeten goedmaken op Vandeputte om de Superprestige te winnen. "Er kan altijd een slechte dag hebben, of een superdag. Alles kan nog in de slotmanche, ik blijf geloven in de eindzege en dan zien we wel."