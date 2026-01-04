🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

Ceylin Alvarado heeft de negende manche van de Wereldbeker gewonnen. Op het moeilijke parcours in Zonhoven profiteerde ze in de slotronde van een foutje van Lucinda Brand.

Het parcours in Zonhoven lag er door de sneeuw nog wat spectaculairder bij dan anders en al na drie minuten ging het fout. Pieterse, Brand en Alvarado gingen bij de eerste passage in de Kuil meteen tegen de grond.

🚨 PILE-UP



This course is so tough as Pieterse, Brand and Alvarado all come down on this first lap! They're back on their bikes and racing at the front. #CXWorldCup pic.twitter.com/SwgTf2D9iS — UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 4, 2026

Pieterse herstelde het snelst en reed een voorsprong van zo'n 18 seconden bij elkaar op onder meer Brand, maar de leidster in de Wereldbeker kon toch het gaatje dichtrijden. Ook Alvarado was mee en het leek een strijd met drie te worden.

Tot Pieterse in de derde van zes ronden onderuit schoof in een bocht en Brand meteen versnelde. Alvarado was de eerste achtervolgster op zo'n zes seconden, maar verloor seconde per seconde. Pieterse volgde al op meer dan twintig seconden.

De vogel leek gaan vliegen, maar na een val van Brand in de voorlaatste ronde kwam Alvarado weer op het wiel. Toen Brand daarna ook wisselde van fiets, versnelde Alvarado en nam ze meteen een voorsprong van zes seconden.





🚨 CRASH FOR BRAND



We weren't expecting this as Alvarado now takes the lead quickly establishing a 10sec lead on the penultimate lap! #CXWorldCup pic.twitter.com/Qn0VzYCzKv — UCI Cyclocross (@UCI_CX) January 4, 2026

Maar in de slotronde reed Brand het gat in één ruk dicht op Alvarado en zette ze opnieuw druk. Maar na alweer een slipper van Brand was Alvarado definitief vertrokken. Geen nieuwe zege voor Brand dus.

Na dertien overwinningen op rij is de zegereeks van Brand doorbroken, voor Alvarado is het na Mol haar tweede zege in drie dagen tijd. Pieterse werd uiteindelijk derde op 50 seconden van Alvarado.