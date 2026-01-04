🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond
Mathieu van der Poel heeft de concurrentie geen schijn van een kans gegeven in Zonhoven. De wereldkampioen reed van start tot finish aan de leiding en won zijn negende cross van het seizoen.
Vorig seizoen in Zonhoven was Mathieu van der Poel al na anderhalve minuut vertrokken en ook nu stond er geen maat op de wereldkampioen. Hij dook als eerste het veld in en trok meteen stevig door.
Toon Aerts probeerde te volgen, maar na iets meer dan drie minuten kon hij het wiel van Van der Poel niet meer houden. De wereldkampioen bouwde meteen een voorsprong uit van meer dan een halve minuut.
En die had hij ook nodig, want Van der Poel verloor plots de helft van zijn voorsprong nadat hij vooraan en achteraan lek reed. Nys zette de achtervolging in, maar hij vloog in het decor en moest verder met een gebroken stuur.
Nys kon pas als 20ste weer verder en zag zo kostbare punten voor het klassement in de Wereldbeker in rook opgaan. Nederlands kampioen Tibor Del Grosso won de strijd van Emiel Verstrynge om de tweede plaats.
De negende zege van Van der Poel kwam nooit in gevaar, Thibau Nys kwam uiteindelijk als 19de over de streep op meer dan drie minuten van Van der Poel. In het klassement is hij nu tweede in de Wereldbeker, op tien punten van Van der Poel.
