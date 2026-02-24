Niet Van der Poel, maar deze crosser verdiende het meeste prijzengeld in het veldrijden

Het veldritseizoen zit er helemaal op. Mathieu van der Poel domineerde opnieuw, maar hij was niet de crosser die het meeste prijzengeld pakte.

Prijzengeld in de cross

De crosser die het meeste prijzengeld pakte afgelopen winter was Niels Vandeputte. De renner van Alpecin-Premier Tech won zeven crossen deze winter.

Hij pakte ook de eindwinst in de Superprestige (25.000 euro), was tweede in de X2O Badkamers Trofee (15.000 euro) en derde in de Wereldbeker (16.000 euro).

Alles samen leverde dat hem 96.145 euro aan prijzengeld op. Mathieu van der Poel moest vrede nemen met 79.000 euro, al crostte hij ook veel minder wedstrijden.

Thibau Nys pakte iets meer dan 60.000 euro

Voor zijn WK-goud kreeg de Nederlander 5.000 euro, voor elke van zijn acht overwinningen in de wereldbeker pakte hij nog eens 5.000 euro. De eindwinst in de Wereldbeker leverde hem 30.000 euro op.

Thibau Nys moest vrede nemen met een zesde met 62.435 euro aan prijzengeld. Dat verzamelde onze landgenoot in de 21 crossen waar hij aan de start kwam.