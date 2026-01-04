Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

Wout van Aert ging zaterdag onder het mes aan zijn enkel na zijn val in Mol. Bondscoach Angelo De Clercq had al kort contact met Van Aert.

De Wereldbeker in Zonhoven zou voor Wout van Aert de voorlaatste cross worden van het seizoen, maar hij stond niet aan de start. Na een val afgelopen vrijdag in Mol is het veldritseizoen van Van Aert al afgelopen.

De Clercq had contact met Van Aert

Hij onderging zaterdag een operatie aan de enkel en moest een streep trekken onder zijn seizoen in het veld. Bondscoach Angelo De Clercq had ook al kort even contact met Van Aert.

"Ik wisselde al enkele berichten uit met Wout. Voor hem komen er al snel nieuwe doelen aan", zei hij bij VRT1. En De Clercq kwam ook met goed nieuws over de revalidatie van Van Aert.

Fietsen zal sneller lukken dan lopen voor Van Aert

"Ik ben geen dokter, maar blijkbaar zou het fietsen wel sneller lukken dan lopen. Laat ons dus hopen dat hij snel weer op de fiets zit", stelde De Clercq. Zijn voorbereiding op het wegseizoen zou dus niet echt in het gedrang komen.

"Hij was wel ontgoocheld, onder meer omdat hij er in Zonhoven er niet bij kon zijn. En volgende week het BK veldrijden was voor hem een groot doel. Het is echt balen voor hem", besloot De Clercq nog.