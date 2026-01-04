Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert ging zaterdag onder het mes aan zijn enkel na zijn val in Mol. Bondscoach Angelo De Clercq had al kort contact met Van Aert.

De Wereldbeker in Zonhoven zou voor Wout van Aert de voorlaatste cross worden van het seizoen, maar hij stond niet aan de start. Na een val afgelopen vrijdag in Mol is het veldritseizoen van Van Aert al afgelopen. 

De Clercq had contact met Van Aert

Hij onderging zaterdag een operatie aan de enkel en moest een streep trekken onder zijn seizoen in het veld. Bondscoach Angelo De Clercq had ook al kort even contact met Van Aert. 

"Ik wisselde al enkele berichten uit met Wout. Voor hem komen er al snel nieuwe doelen aan", zei hij bij VRT1. En De Clercq kwam ook met goed nieuws over de revalidatie van Van Aert. 

Fietsen zal sneller lukken dan lopen voor Van Aert

"Ik ben geen dokter, maar blijkbaar zou het fietsen wel sneller lukken dan lopen. Laat ons dus hopen dat hij snel weer op de fiets zit", stelde De Clercq. Zijn voorbereiding op het wegseizoen zou dus niet echt in het gedrang komen. 

Lees ook... Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer
"Hij was wel ontgoocheld, onder meer omdat hij er in Zonhoven er niet bij kon zijn. En volgende week het BK veldrijden was voor hem een groot doel. Het is echt balen voor hem", besloot De Clercq nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Angelo De Clercq

Meer nieuws

Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

19:00
Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

21:30
Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

18:00
Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

20:30
De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

03/01
Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

18:30
De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

13:30
Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

17:00
Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

16:31
🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

16:16
"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

12:00
🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

14:38
Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

14:00
Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

13:00
Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

07:00
Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

03/01
Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

03/01
Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

03/01
Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

03/01
Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

03/01
Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

03/01
Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

03/01
Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

03/01
Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

03/01
Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

03/01
🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

03/01
Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

03/01
Meteen prijs: Mettepenningen ziet aanwinst einde maken aan lange droogte

Meteen prijs: Mettepenningen ziet aanwinst einde maken aan lange droogte

03/01
Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

03/01
Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

02/01
Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

03/01
Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

03/01
Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

03/01
"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

02/01
Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

03/01
Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

03/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Angelo De Clercq Niels Vandeputte Tim Merlier Tadej Pogacar Grischa Niermann Toon Aerts Emiel Verstrynge Laurens Sweeck Michael Vanthourenhout Joris Nieuwenhuis Sven Nys Quinten Hermans Tibor Del Grosso Pim Ronhaar Lars Van Der Haar Thibaut Courtois

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved