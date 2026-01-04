Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

In Zonhoven stond er geen maat op Mathieu van der Poel. De wereldkampioen ging er van bij de start vandoor en won zijn negende cross op rij.

Van der Poel dook als eerste het veld in en kwam ook als eerste over de streep. "Maar dat was vooraf niet mijn plan", zei hij achteraf in het flashinterview. "Ik wilde vooral mijn eigen tempo rijden. En ik was nog eens goed weg."

Twee lekke banden Van der Poel in Zonhoven

De wereldkampioen werkte een solo van een uur af, al was er toch nog een opvallend momentje. Van der Poel had zowel vooraan als achteraan een lekke band en zag zijn voorsprong verkleinen van 40 seconden gehalveerd worden.

"Vlak na de aankomst was er en stuk waar er heel wat stenen lagen en daar reed ik lek. Dat kostte me ook wel wat tijd en energie", legde de Nederlander uit. Maar zijn negende zege van het seizoen kwam nooit in gevaar.

Winnen niet vanzelfsprekend voor Van der Poel

Van der Poel is nu al bijna twee jaar ongeslagen in het veld en won de laatste twintig crossen waar hij aan de start stond. "Met ouder te worden begin ik daar meer en meer stil bij te staan."

"Alles is vergankelijk en zo zal het ook bij mij gaan. Ik neem dat zeker niet als vanzelfsprekend. Hopelijk volgen er nog meer overwinningen", besloot Van der Poel nog.