Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is
Remco Evenepoel is bij Red Bull-BORA-hansgrohe aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Zijn winter was al een stuk beter dan vorig jaar, toen hij lang in de lappenmand lag.

Voor Remco Evenepoel gaat het dit jaar vooral om het dichten van de kloof met Tadej Pogacar. De wereldkampioen stak er in 2025 met kop en schouders bovenuit, maar Evenepoel hoopt toch dichter in de buurt te komen in 2026. 

Goede winter is basis voor goed seizoen

En hij weet wat hij daarvoor nodig heeft. "Een goede winter als voorbereiding. Dat zou al een pak helpen. Elke renner weet hoe belangrijk die vier, vijf maanden van training zijn", zegt Evenepoel bij Specialized Podcast.  

"De basis leggen en kilometers afmalen, daar gaat het om." Dat kon Evenepoel vorige winter niet, toen knalde hij begin december tegen een openzwaaiend portier van een busje van bpost en kon hij tot begin februari niet fietsen. 

Evenepoel had te veel achterstand door ongeval

"Vorige winter heb ik dertien weken niets kunnen doen", zegt Evenepoel. Voor hij zijn ongeval had, was Evenepoel net vijf weken van de fiets gebleven tijdens zijn vakantie. Daar kwamen daarna nog eens acht weken bij. 

Lees ook... Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel
"Iedereen die fietst, weet hoe snel vorm kan verdwijnen. Drie maanden niet op de fiets zitten staat op topniveau bijna gelijk aan een achterstand van één seizoen in vergelijking met renners die wel drie maanden kunnen trainen."

