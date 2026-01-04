Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

Emiel Verstrynge heeft in Zonhoven onderstreept dat hij klaar is voor het Belgisch kampioenschap. Met een derde plaats werd Verstrynge beste Belg in Zonhoven.

Met een tweede plaats in Baal en nu een derde plaats in Zonhoven is Emiel Verstrynge goed aan 2026 begonnen. In Zonhoven kwam hij op iets meer dan een minuut binnen van Mathieu van der Poel.

"In het begin voelde ik al dat ik niet de benen van in Baal had", gaf Verstrynge achteraf toe. "Derde was het hoogst haalbare vandaag. In de achtervolging op Tibor (Del Grosso, nvdr.) bleef ik wat hangen."

Verstrynge over BK veldrijden

Met slechte benen werd Verstrynge dus derde in de Wereldbeker in Zonhoven, wat als hij zondag in Beringen aan de start staat met goede benen? Mag hij dan mikken op een eerste Belgische titel bij de profs?

"Ik hoop straks op het BK zo ver mogelijk te geraken. Maar er volgen nu nog zes dagen. Die moet ik zo goed mogelijk doorkomen, zodat we in de best mogelijke vorm kunnen afzakken naar Beringen", stelde Verstrynge.



Samen met Thibau Nys zal Verstrynge de grootste favoriet zijn om de driekleur te pakken. In 2022 en 2024 werd hij al eens Belgisch kampioen bij de beloften, lukt het dit jaar ook bij de profs?