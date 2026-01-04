Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

Visma-Lease a Bike telt in 2026 negen nieuwe renners. En de Nederlandse ploeg selecteerde bewust renners die in het verleden niet vaak geblesseerd waren.

Aanwinsten Visma-Lease a Bike 2026

Met Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) en Tim Rex (Visma-Lease a Bike Devo) rijden er twee nieuwe Belgen bij de Nederlandse ploeg in 2026. Daarnaast werden onder meer Fransmannen Bruno Armirail (Decathlon-AG2R) en Louis Barré (Intermarché-Wanty) en de Brit Owain Doull (EF) binnengehaald.

Ook de Italianen Filippo Fiorelli (Bardiani), Davide Piganzoli (Polti-VisitMalta) en Pietro Mattio (Visma-Lease a Bike Devo) zijn nieuw, net als de Duitser Anton Schiffer (BIKE AID). Zij zijn de nieuwekomers bij Visma-Lease a Bike.

Renners met weinig ziektedagen of blessures

“Een paar oudere renners hebben de ploeg verlaten en zijn vervangen door jonge jongens die overkomen vanuit de opleidingsploeg. Dat is ook hoe we werken en willen werken", zegt Grischa Niermann, Head of Racing, bij Inside The Beehive.

"We hebben er natuurlijk over nagedacht hoe we het team kunnen verbeteren. In 2024 en helaas ook in 2025 waren valpartijen en blessures een factor." En dat speelde mee in hun keuze voor de transfers.



"Daarom hebben we ook gekeken naar renners die, zeker in hun recente geschiedenis, constant waren doorheen het jaar, elk seizoen een mooie hoeveelheid wedstrijddagen hadden en niet vaak ziek of geblesseerd waren."