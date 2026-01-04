Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma-Lease a Bike telt in 2026 negen nieuwe renners. En de Nederlandse ploeg selecteerde bewust renners die in het verleden niet vaak geblesseerd waren.

Aanwinsten Visma-Lease a Bike 2026

Met Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) en Tim Rex (Visma-Lease a Bike Devo) rijden er twee nieuwe Belgen bij de Nederlandse ploeg in 2026. Daarnaast werden onder meer Fransmannen Bruno Armirail (Decathlon-AG2R) en Louis Barré (Intermarché-Wanty) en de Brit Owain Doull (EF) binnengehaald. 

Ook de Italianen Filippo Fiorelli (Bardiani), Davide Piganzoli (Polti-VisitMalta) en Pietro Mattio (Visma-Lease a Bike Devo) zijn nieuw, net als de Duitser Anton Schiffer (BIKE AID). Zij zijn de nieuwekomers bij Visma-Lease a Bike. 

Renners met weinig ziektedagen of blessures 

“Een paar oudere renners hebben de ploeg verlaten en zijn vervangen door jonge jongens die overkomen vanuit de opleidingsploeg. Dat is ook hoe we werken en willen werken", zegt Grischa Niermann, Head of Racing, bij Inside The Beehive. 

"We hebben er natuurlijk over nagedacht hoe we het team kunnen verbeteren. In 2024 en helaas ook in 2025 waren valpartijen en blessures een factor." En dat speelde mee in hun keuze voor de transfers. 


"Daarom hebben we ook gekeken naar renners die, zeker in hun recente geschiedenis, constant waren doorheen het jaar, elk seizoen een mooie hoeveelheid wedstrijddagen hadden en niet vaak ziek of geblesseerd waren."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Grischa Niermann

Meer nieuws

Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

21:30
Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

20:00
Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

19:00
Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

18:30
Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

18:00
Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

17:00
Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

16:31
🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

16:16
🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

14:38
Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

14:00
De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

13:30
Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

13:00
"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

12:00
Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

Tim Merlier wil er niet van weten: "Ben nog altijd van dat principe"

07:00
De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

De Clercq met handen in het haar: twee problemen voor WK veldrijden

03/01
Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

Visma-Lease a Bike stevig onder de indruk van aanwinst en ex-ploegmaat Van der Poel

03/01
Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

Paul Herygers leeft mee met Bart Wellens: "Hij moet gek worden"

03/01
Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

03/01
Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

Geen BK veldrijden, wel stage in Chili: Hermans komt met meer uitleg

03/01
Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

Klaar voor het NK: Nieuwenhuis zegt wie grootste concurrent zal worden

03/01
Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

Zege in Gullegem laten schieten: Vanthourenhout geeft fout toe

03/01
Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

Slimmer dan Vanthourenhout: Vandeputte onthult wat doorslag gaf in Gullegem

03/01
🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

🎥 Spanning tot het einde: Vandeputte heeft beter eindschot dan Vanthourenhout in Gullegem

03/01
Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

Bondscoach De Clercq reageert aangeslagen op blessure van Van Aert

03/01
Meteen prijs: Mettepenningen ziet aanwinst einde maken aan lange droogte

Meteen prijs: Mettepenningen ziet aanwinst einde maken aan lange droogte

03/01
Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

Topfavoriet voor het BK veldrijden? Verstrynge laat in zijn kaarten kijken

03/01
Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

Visma-Lease a Bike komt met update na operatie van Wout van Aert

03/01
Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

Ex-winnaar Nibili kritisch over wat Pogacar doet in Milaan-Sanremo

03/01
Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

Na vertrek van Evenepoel: Foré onthult ambities van Soudal Quick-Step

03/01
Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

Hoelang zal Van Aert buiten strijd zijn? Sportarts geeft prognose

03/01
Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

Schuld van Van der Poel en co? Merlier verklaart waarom hij niet zal crossen

03/01
Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

Drie keer goed nieuws voor de veldritploeg van Sven Nys

03/01
Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

Komt wegseizoen in gevaar? Voorbereiding Van Aert zal verstoord worden

03/01
Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

Vader Sven ziet slechte signalen: Thibau Nys onthult kantelpunt

03/01
Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

Van der Poel laat van zich horen over blessure van Van Aert

03/01
Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

Tim Merlier komt met verlanglijstje voor 2026 en is scherp voor organisatoren Vuelta en Tour

03/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Angelo De Clercq Niels Vandeputte Tim Merlier Tadej Pogacar Grischa Niermann Toon Aerts Emiel Verstrynge Laurens Sweeck Michael Vanthourenhout Joris Nieuwenhuis Sven Nys Quinten Hermans Tibor Del Grosso Pim Ronhaar Lars Van Der Haar Thibaut Courtois

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved