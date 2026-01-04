Nu er in de sneeuw gecrost wordt: Van der Poel spreekt open over olympische ambities van het veldrijden



Zien we Mathieu van der Poel al voor een olympische titel in de sneeuw crossen? Als het veldrijden olympisch zou worden, zou dit wel zijn wat het IOC min of meer voor ogen heeft.

Door de winterse omstandigheden van de afgelopen dagen is het thema van het al dan niet olympisch worden van het veldrijden weer brandend actueel. Er zal vandaag in Zonhoven immers voor de derde dag op rij in de sneeuw gecrost worden. Het is wel interessant wat Van der Poel als uithangbord van de sport te zeggen heeft over de Spelen.

Als het veldrijden een olympische sport zou worden, dan zou het een discipline zijn die aan bod komt op de Olympische Winterspelen. Stijgen de kansen hiertoe na de taferelen van deze week? "Dat is niet iets wat ik kan beslissen natuurlijk. Ik zal wel zien of het olympisch wordt of niet", blijft Van der Poel in eerste instantie op de vlakte.

Van der Poel voorstander van de cross op de Spelen

Wanneer er wat wordt doorgevraagd blijkt dat Van der Poel er wel voorstander van is om van het veldrijden een olympische sport te maken. "Of ik het zou toejuichen? Ja, natuurlijk. Uiteraard zou ik het toejuichen, maar zoals ik zeg is het geen beslissing die ik moet maken. We zullen het wel zien." VDP wil zijn eigen standpunt niet opdringen.

Door zich zo voorzichtig op te stellen lijkt de wereldkampioen te beseffen dat het een delicate, haast politieke kwestie is. In juni lekte uit dat het veldrijden haast zeker aan bod zou komen op de Spelen van 2030. Inmiddels is hier echter nog altijd geen bevestiging over. Sterker nog, na een gesprek met de UCI stelde het IOC de beslissing uit tot de zomer van 2026.

Van der Poel er zelf wellicht niet bij

Lees ook... Hierdoor wordt het nog extra speciaal: Van der Poel trekt naar Zonhoven als een gewaarschuwd man
Momenteel lijkt de kans eerder klein dat Van der Poel er bij een olympische veldrit in 2030 bij zou zijn. Hij heeft gealludeerd op een mogelijk einde van zijn veldritcarrière in 2026, als hij voor een achtste keer wereldkampioen zou worden in Hulst. 

Mathieu Van Der Poel

