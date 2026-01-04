"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

Ruben Van Gucht gaat in op de verwachtingen voor Wout van Aert en Remco Evenepoel in het nieuwe jaar. Beiden zijn kanjers, maar tegelijkertijd niet de favoriet bij hun grootste doelen.

Van Gucht komt vaak in het nieuws met zijn persoonlijk leven, maar bespreekt in De Zondag nog eens de sportieve verwachtingen die het wielerpubliek mag koesteren in 2026. Zit een zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix er nog in? "Zijn ingesteldheid mag zijn: alles is goed genoeg. Er is niets mis met de Omloop of E3", vindt het VRT-anker.

Van Gucht is dus van mening dat Van Aert zich niet obsessief mag fixeren op die twee grote kasseiklassiekers onder de Monumenten. Het is beter om te focussen op een breed en goed voorjaar. "Sep Vanmarcke heeft dat ook enkele jaren gehad. Alleen de Ronde en Roubaix telden, maar telkens was het net niet. Zo'n scenario wens ik Van Aert niet toe."

Weinig te beginnen tegen Pogacar

Die andere Belgische topper luistert naar de naam van Remco Evenepoel. Die spreekt de laatste tijd met meer vertrouwen over de mogelijkheid om de Tour te winnen in 2026. "Eerlijk? Zolang Pogacar goesting heeft en zich in de winter niet laat gaan, valt er niets tegen te beginnen", zet Van Gucht Evenepoel met de voeten op de grond.

Dat is geen onderschatting van de capaciteiten van Evenepoel, het is gewoon een blik op wat hij wel of niet onder controle heeft. "Evenepoel mag doen wat hij wil, de Tour winnen tegen deze Pogacar is onmogelijk." Dan is het aangewezen om ook te lonken naar andere doelen? "In een eendagswedstrijd schat ik zijn kansen hoger in."

Grootste doelen moeilijk voor Wout en Remco

Van Aert en Evenepoel blijven de twee vaandeldragers van het Belgische wielrennen, maar de kans bestaat dus dat ze hun grootste doelstellingen niet kunnen waarmaken in 2026. Elke zege die ze ondertussen kunnen boeken, is mooi meegenomen.