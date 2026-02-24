De Cauwer vindt de koers niet saai en zegt welk groot voordeel Pogacar heeft op Vingegaard

José De Cauwer beschrijft dat Tadej Pogacar vaak op eigen kracht beslissende momenten overleeft. Dat staat in groot contrast met Jonas Vingegaard, die volgens hem sterk afhankelijk is van zijn ploeg.

Vingegaard teert op zijn ploeg

José De Cauwer wijst er in de wielerspecial van Knack op dat Vingegaard doorgaans in positie wordt gebracht door zijn ploeg. Hij stelt dat wanneer de Deen niet op de juiste plaats zit, dat meestal aan het team wordt toegeschreven.

Volgens hem is die afhankelijkheid een belangrijk element in de manier waarop Visma werkt. Daartegenover plaatst De Cauwer Pogacar, die volgens hem opvallend vaak alleen overeind blijft. Hij verwijst naar situaties waarin een volledige Visma-trein een waaier opzet en Pogacar toch mee schuift met hoogstens één ploegmaat.

Geen saaie dominantie van Pogacar

De Cauwer benadrukt dat zulke momenten voor hem aantonen dat Pogacar uitzonderlijke kwaliteiten heeft. “Vanwege dat soort prachtige acties weiger ik mee te gaan in het verhaal van een zogenaamde saaie suprematie”, is hij heel erg duidelijk.

Tegelijk erkent hij dat langdurige overheersing in een sport vragen kan oproepen. Hij geeft aan dat het publiek gevoelig is voor te grote voorspelbaarheid. Toch blijft hij bij zijn stelling dat individuele klasse het verschil kan maken.

Vingegaard heeft volgens hem veel te danken aan zijn ploeg, maar de Deen speelt het ook in de andere richting. “Als hij er niet is, dan is dat de schuld van zijn ploeg”, zegt De Cauwer over hoe Vingegaard het dan uitlegt.