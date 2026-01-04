Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

Jonas Vingegegaard moest de voorbije twee jaar telkens tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour. Toch gelooft een Deense collega dat Vingegaard in 2026 opnieuw kan triomferen.

In 2022 en 2023 won Jonas Vingegaard twee keer op rij de Tour de France en leek Jumbo-Visma de code van Tadej Pogacar gekraakt te hebben. Al moest hij in 2024 en 2025 wel twee keer het hoofd buigen voor de Sloveen.

De vraag is maar of Vingegaard dit jaar de kloof kan dichten met Pogacar. In 2025 kon de Deen zich perfect voorbereiden, maar eindigde hij toch op ruim vier minuten van Pogacar en slaagde hij er geen enkele keer in om Pogacar te lossen.

Kan Vingegaard de strijd aangaan met Pogacar in de Tour?

Toch gelooft zijn collega en landgenoot Michael Valgren (EF Education-EasyPost) dat Vingegaard in 2026 weer de strijd kan aangaan met Pogacar. "Ik denk dat Jonas zich zal herpakken", zegt Valgren bij Feltet.

"Hij gaat Pogacar een schop onder de kont geven", zegt Valgren vol zelfvertrouwen. "Ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn", stelt de Deen nog. Al is het maar de vrag of dat wel effectief zal lukken.

Lees ook... Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel›

Pogacar toonde in 2025 geen tekenen van verval en is pas 27 jaar, Vingegaard vierde in december dan weer zijn 29ste verjaardag. Heel veel ruimte voor verbetering lijkt de Deen dan ook niet meer te hebben.