Van der Poel ziet met Thibau Nys de geschiedenis herhalen: "Dat zeggen ze van Wout van Aert en mij ook"

Mathieu van der Poel kuist in zijn regenboogtrui alles op: waar hij start, wint hij. Thibau Nys laat ondertussen ook wel zien dat de volgende generatie klaar staat om de show te verzorgen in de cross.

Van der Poel heeft na acht veldritten nog altijd een perfect rapport. Een van de crossen waar hij verstek voor gaf, was de avondcross in Diegem. Van der Poel heeft naar die wedstrijd gekeken op tv. "Ik heb daar ook wel naar de nieuwe generatie zitten kijken", zegt hij bij In De Leiderstrui. Dan heeft hij het vooral over het duel Nys-Del Grosso.

Joran Wyseure nestelde zich nog tussen hen beiden, maar lange tijd leek de cross in Diegem een tweestrijd tussen Tibor Del Grosso en Thibau Nys. Dat is ook wel het soort duel waar het publiek op verlekkerd is. "Dat het weer Nederland-België is, zal veel volk weer naar de cross lokken en dat is mooi om te zien", vindt Van der Poel het een prima zaak.

Van der Poel ziet nieuwe generatie telkens klaar staan

Wat de toekomst van de sport betreft heeft Van der Poel er dus een goed oog in. "Voor de komende jaren zitten we zeker gebakken, maar dat is altijd zo geweest. Toen Sven Nys en Niels Albert stopten, ging er volgens iedereen niemand komen en dat zeggen ze van mij en Wout (van Aert, red.) nu ook. De volgenden staan echter al klaar."

Van der Poel ziet dus keer op keer de geschiedenis herhalen. Er worden vaak vraagtekens geplaatst bij de toekomst van de cross, maar de sport overleeft telkens weer. "Er zullen altijd mannen blijven, waarvoor mensen naar de koers komen. Maar zeker nu met Thibau, met de familienaam en de aanhang die hij al heeft, is het goed dat er met Tibor een Nederlandse uitdager is."

Nog lang genieten van Del Grosso en Nys

België en Nederland blijven immers de landen waar de cross het meest leeft. We zullen in principe nog lang kunnen genieten van wat Tibor Del Grosso en Thibau Nys in het veld presteren: ze zijn respectievelijk 22 en 23.