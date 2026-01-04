Visma-Lease a Bike terug naar de tekentafel en sleutelt opnieuw aan juiste formule voor Van Aert

Visma-Lease a Bike terug naar de tekentafel en sleutelt opnieuw aan juiste formule voor Van Aert
Visma-Lease a Bike neemt elk jaar de aanpak onder de loep die het beste uit Wout van Aert moet halen. Er treedt opnieuw een koerswijziging op.

Dat heeft dan nog niet eens iets te maken met zijn valpartij in de veldrit in Mol. We zullen nu wel nog wat langer moeten wachten om het wegprogramma van Van Aert in 2026. Het is nochtans interessant om te weten waar de wetenschappelijke benadering bij Visma-Lease a Bike tot zal leiden. Bij Alpecin-Premier Tech hameren ze daar iets minder op.

Bij Mathieu van der Poel staat het plezier centraal, bij Van Aert is het te allen tijde toewerken naar een volgend doel. "Bij de eerste heeft men de sleutel gevonden om hem op het juiste moment fysiek en mentaal in topvorm te krijgen. Bij Visma zijn ze van aanpak geswitcht, maar nu keren ze daarop terug", aldus Filip Speybrouck in De Zondag.

Verschillende aanpakken bij Van Aert

Speybrouck is een inspanningsfysioloog. Hij doelt erop dat Van Aert in 2022 en 2023 in februari op stage ging op de Teide, om daarna Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico te rijden in voorbereiding op Milaan-Sanremo en de andere klassiekers. De laatste jaren opteerde Van Aert voor een wedstrijdblok in februari, een stage in maart en het hervatten van de competitie in de E3.

Milaan-Sanremo werd zo bijvoorbeeld overgeslagen. De verwachting is dus dat Visma-Lease a Bike eerder zal terugkeren naar de oude indeling van het seizoen van Van Aert. Al is het nog wachten op de officiële bevestiging hiervan. Visma-Lease a Bike zou zo wel toegeven dat het de laatste jaren de ideale formule niet vond.

Niet te streng voor Visma-Lease a Bike

Lees ook... Van der Poel ziet met Thibau Nys de geschiedenis herhalen: "Dat zeggen ze van Wout van Aert en mij ook"
Speybrouck wil zeker niet te streng zijn voor de Nederlandse formatie. Het is geen evidentie om de juiste balans te vinden. "Het is geen exacte wetenschap. De tegenslagen van de voorbije twee jaar bij Van Aert maken het er niet makkelijker op." 

