📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ondanks het koude winterweer traint Remco Evenepoel gewoon in België. Zowel zondag als maandag trotseerde Evenepoel de vriestemperaturen.

Veel renners zijn na de feestdagen weer naar Spanje vertrokkenom te trainen of zelfs al naar Australië, waar op 20 januari met de Tour Down Under de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar wordt gereden. 

Evenepoel traint twee keer in vriestemperaturen

Remco Evenepoel traint voorlopig nog altijd in België. Zondag ging Evenepoel zo'n 170 kilometer trainen in 5 uur tijd, aan een gemiddelde snelheid van 34 km/u. De sneeuw hield Evenepoel niet tegen. 

Maandag trok Evenepoel opnieuw zijn dikste kleren aan voor een tocht van 117 kilometer in 3,5u. Met 32,6 km/u reed Evenepoel iets trager, maar met een gevoelstemperatuur van -8 ℃ is dat niet verwonderlijk. 

Neemt Evenepoel risico's met trainingen in België?

"Officieel mijn koudste rit ooit", schreef Evenepoel dan ook op Strava. En toch is het niet zonder gevaar voor Evenepoel. Het KMI waarschuwde dan ook voor gladheid op de weg door het vriesweer. 

Een valpartij op een ijsplek is snel gebeurd en had voor Evenepoel een nieuwe ramp kunnen betekenen. De olympische kampioen lag vorige winter al acht weken in de lappenmand na zijn ongeval met een bestelwagen van bpost. 

Lees ook... Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

Binnenkort vertrekt ook Evenepoel wellicht weer richting Spanje, op 29 januari maakt hij zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in een ploegentijdrit op Mallorca. Begin februari rijdt Evenepoel ook de Ronde van Valencia. 

 
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

18:00
Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

20:30
Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

Verkenning BK-parcours afgelast: Vervecken onthult wat het probleem is

20:00
Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

Was valpartij Van Aert voorspelbaar? Wellens is klaar en duidelijk

19:00
Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

18:30
Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

17:00
Belgian Cycling heeft slecht nieuws voor veldrijders over het BK

Belgian Cycling heeft slecht nieuws voor veldrijders over het BK

16:30
Niet enkel Nys en Verstrynge: Wellens noemt vergeten outsider voor BK

Niet enkel Nys en Verstrynge: Wellens noemt vergeten outsider voor BK

16:00
Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

Van kwaad naar erger: Verdonschot deelt update na forfait voor Zonhoven

15:00
'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

'Jonas Vingegaard heeft knoop doorgehakt over zijn programma'

14:00
Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt

13:30
"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

"Mag niet gebeuren op dit niveau": Ronhaar geeft "stomme fout" toe

13:00
Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

12:30
Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

12:00
Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

11:00
Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"

10:00
'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

'Uitstekend nieuws over revalidatie enkelbreuk van Wout van Aert'

09:00
Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

08:30
Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

08:00
🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

🎥 Wout van Aert liet van zich horen in Zonhoven en had ook speciale vraag

07:35
Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht Analyse

Belg minder op WK door Van der Poel? Nys en Vanthourenhout staan voor lastige opdracht

07:00
Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

Kloof met Pogacar dichten: Evenepoel zegt wat noodzakelijk is

04/01
Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

Stevige ommekeer in de maak? "Vingegaard gaat Pogacar schop onder de kont geven"

04/01
Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

Nieuwe ploegmaats van Van Aert hadden opvallende eigenschap nodig

04/01
Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

Bondscoach had contact met Van Aert en heeft nieuws over revalidatie

04/01
Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

Geeft vierde Belg forfait voor WK veldrijden? Paul Herygers weet meer

04/01
Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

Moet Nys op zijn hoede zijn? Verstrynge helder over BK veldrijden

04/01
Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

Na operatie aan de enkel: Van der Poel heeft boodschap voor Van Aert

04/01
Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

Nys verklaart reden voor val in Zonhoven en zegt waarom hij niet wilde opgeven

04/01
Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

Is winnen vanzelfsprekend geworden? Van der Poel komt met verrassend antwoord

04/01
🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

🎥 Van der Poel voert onemanshow op in Zonhoven, Nys gaat spectaculair tegen de grond

04/01
Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

Belgische sportvedette zwaar onder de indruk van Pogacar en heeft slecht nieuws voor Evenepoel

04/01
"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

"Onmogelijk": Ruben Van Gucht zet Van Aert en Evenepoel met beide voeten op de grond

04/01
🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

🎥 Brand doet zichzelf de das om, Alvarado doorbreekt in Zonhoven haar zegereeks

04/01
De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

04/01
Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

Lang voor de aankondiging: Evenepoel onthult moment dat doorslag gaf voor transfer

03/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Emiel Verstrynge Tadej Pogacar Tibor Del Grosso Angelo De Clercq Jonas Vingegaard Rasmussen Laurens Sweeck Gerben Kuypers Joris Nieuwenhuis Paul Herygers Quinten Hermans Thijs Zonneveld Pim Ronhaar Michael Vanthourenhout Laura Verdonschot Jan Bakelants Toon Aerts

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved