📷 Onnodige risico's? Evenepoel doet de wenkbrauwen fronsen

Ondanks het koude winterweer traint Remco Evenepoel gewoon in België. Zowel zondag als maandag trotseerde Evenepoel de vriestemperaturen.

Veel renners zijn na de feestdagen weer naar Spanje vertrokkenom te trainen of zelfs al naar Australië, waar op 20 januari met de Tour Down Under de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar wordt gereden.

Evenepoel traint twee keer in vriestemperaturen

Remco Evenepoel traint voorlopig nog altijd in België. Zondag ging Evenepoel zo'n 170 kilometer trainen in 5 uur tijd, aan een gemiddelde snelheid van 34 km/u. De sneeuw hield Evenepoel niet tegen.

Maandag trok Evenepoel opnieuw zijn dikste kleren aan voor een tocht van 117 kilometer in 3,5u. Met 32,6 km/u reed Evenepoel iets trager, maar met een gevoelstemperatuur van -8 ℃ is dat niet verwonderlijk.

Neemt Evenepoel risico's met trainingen in België?

"Officieel mijn koudste rit ooit", schreef Evenepoel dan ook op Strava. En toch is het niet zonder gevaar voor Evenepoel. Het KMI waarschuwde dan ook voor gladheid op de weg door het vriesweer.

Een valpartij op een ijsplek is snel gebeurd en had voor Evenepoel een nieuwe ramp kunnen betekenen. De olympische kampioen lag vorige winter al acht weken in de lappenmand na zijn ongeval met een bestelwagen van bpost.



Binnenkort vertrekt ook Evenepoel wellicht weer richting Spanje, op 29 januari maakt hij zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in een ploegentijdrit op Mallorca. Begin februari rijdt Evenepoel ook de Ronde van Valencia.