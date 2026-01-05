Honger is niet gestild: Paul Magnier onthult zijn ambitieuze doel

Na het vertrek van Remco Evenepoel moet Paul Magnier het nieuwe uithangbord van Soudal Quick-Step worden. De Fransman wil dit jaar verdergaan op het elan van 2025.

Magnier won 19 keer in 2025

Paul Magnier brak dit jaar helemaal door met maar liefst negentien overwinningen. Vooral in het tweede deel van 2025 won de 21-jarige Fransman koers na koers. Vooral in rittenkoersen sloeg Magnier stevig toe.

In de Ronde van Slovakije won Magnier vier van de vijf ritten, in de CRO Race wist de Fransman vier van de zes ritten te winnen en in de Tour of Guangxi won Magnier nog eens vijf van de zes etappes.

Doelen van Magnier voor 2026

In 2026 wil de Fransman doorgaan met winnen. "Ik zou graag weer een seizoen draaien met vijftien overwinningen en misschien nóg wel vaker te zegevieren", zegt hij in de podcast The Wolfpack Howls.

Magnier mikt niet alleen op de sprints, maar ook op de klassiekers in het voorjaar. "Mijn verwachting voor komend seizoen is om verder te groeien als renner, stappen te zetten in de klassiekers."



"Ik wil op de juiste momenten in topvorm te zijn en – natuurlijk – om zoveel mogelijk te zegevieren. Ik hou echt van het winnen van wedstrijden." Magnier wordt onder meer aan de start verwacht in de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Classic en de Giro.