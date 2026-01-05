Is Nys ontsnapt aan ramp? Herygers ziet verschil met Van Aert

Thibau Nys kwam in Zonhoven stevig ten val, maar ontsnapte aan een blessure. Paul Herygers ziet daarin een groot verschil met Wout van Aert.

Nys valt spectaculair in Zonhoven

In Zonhoven leek Thibau Nys voor de tweede plaats te kunnen strijden, maar halfweg koers schoof hij plots onderuit op een ijsplek en belandde overkop in het publiek. De Belgische kampioen krabbelde wel snel terug recht.

Door een gebroken stuur, waarmee hij nog een halve ronde verder moest, kon Nys een goede uitslag in Zonhoven wel vergeten. Hij werd uiteindelijk 19de op meer dan drie minuten van Mathieu van der Poel.

Geen blessure voor Nys, wel voor Van Aert

Paul Herygers zag vooral dat Nys ontsnapte aan een blessure. "Die val had veel slechter kunnen aflopen. Hetgene dat Wout van Aert meemaakte in Mol leek veel onschuldiger, maar hij hield er wel een breuk aan over", zei hij bij VRT1.

"Voor hetzelfde geld had Nys de stokken moeten gebruiken van die vrouw waar hij tegen botste, om van het parcours te pikkelen." Zondag in Beringen zal hij zijn Belgische titel wel kunnen verdedigen.

Daar had Wout van Aert zijn grote uitdager moeten worden, maar hij moest dus wel een punt zetten achter zijn seizoen na zijn val in Mol. Nys is dan ook topfavoriet om zichzelf op te volgen in Beringen.



