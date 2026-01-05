Na vertrek van Evenepoel: Bakelants zag Soudal Quick-Step iets slim doen

Soudal Quick-Step zag Remco Evenepoel een jaar voor het einde van zijn contract vertrekken en kreeg daarvoor nog een mooie som. Al zag Jan Bakelants The Wolfpack slim omspringen met dat geld.

Miljoenen euro's voor Evenepoel

Juan Ayuso, Oscar Onley en Remco Evenepoel vertrokken alle drie voor het einde van hun contract, hun nieuwe ploeg legde enkele miljoenen euro's op tafel om hen binnen te halen. Het lijken wel transfers uit het voetbal.

Welke som Red Bull-BORA-hansgrohe heeft betaald om het laatste jaar van het contract af Evenepoel af te kopen, is niet geweten. Maar het is wel duidelijk dat Soudal Quick-Step enkele miljoenen euro's heeft ontvangen.

Bakelants geeft pluim aan Soudal Quick-Step

Jan Bakelants vindt dat CEO Jurgen Foré goed met dat geld is omgesprongen. "Het is niet zo dat ze daar hebben gezegd: ‘We hebben ineens veel geld binnen gekregen, we moeten dat direct herinvesteren want we hebben de volgende nodig’", stelt hij bij HLN.

De pijlen werden niet gericht op Biniam Girmay of Arnaud De Lie, jonge renners die in de klassiekers een meerwaarde kunnen betekenen voor The Wolfpack. Soudal Quick-Step is niet zelf in actie geschoten en miljoenen uitgegeven.



Al investeerde Soudal Quick-Step wel stevig in de komst van Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike). Zij zullen ook wel wat geld gekost hebben en geen garantie op succes.