Na zoveelste blessure: Zonneveld trekt harde conclusie over Van Aert

Wout van Aert ligt opnieuw in de lappenmand met een blessure. Het is volgens Thijs Zonneveld de reden waarom de kloof tussen Van Aert enerzijds en Van der Poel en Pogacar anderzijds zo groot is geworden.

Een valpartij in Mol maakte een einde aan het veldritseizoen van Wout van Aert. Hij liep een kleine breuk op in de enkel en onderging zaterdag al een operatie in het ziekenhuis van Herentals.

Van Aert alweer in de lappenmand

"Het is geen dikke enkelbreuk, maar een scheurtje. Normaal gesproken zou z'n voorjaar niet in gevaar komen. Het kost alleen wel weer een paar weken", zegt Thijs Zonneveld in zijn podcast In De Waaier.

De perfecte winter van Van Aert is zo onderbroken en hij ligt nog maar eens in de lappenmand. In 2024 kende Van Aert een pechseizoen met een zware val in Dwars door Vlaanderen en de Vuelta.

Kloof met Pogacar en Van der Poel

"Niet ziek worden, niet vallen, belastbaar blijven en jezelf kunnen doorontwikkelen... Dat heeft Van Aert de afgelopen jaren natuurlijk niet kunnen doen. Er waren zoveel terugslagen, die Van der Poel en Pogacar niet hebben gehad", stelt Zonneveld.

"Bij Van Aert is het de zoveelste keer en dat heeft consequenties. In plaats van doorbouwen deze winter, is het weer drie weken of een maand niet of minder trainen. De blessures van Van Aert zijn de belangrijkste reden dat het gat tussen hem en Van der Poel en Pogacar zo groot is geworden."