Nadat Van Gucht en Herygers werden terechtgewezen: Del Grosso zet puntjes op de i

Tibor Del Grosso pakte ook in Zonhoven uit met een jump. De Nederlandse kampioen zette er nog één keer de puntjes op de i over.

In Diegem pakte Tibor Del Grosso op een brug enkele keren uit met een jump. Volgens commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers was dat in het kader van het 'Klak Af-klassement'.

Klak Af

Dat komt van de podcast Live Slow, Ride Fast van Laurens ten Dam en Stefan Bolt. Zij bouwden een Klak Af-community die betalen voor exclusieve content zoals onder meer een WhatsApp-groep met daarin enkele crossers.

Zij nemen het tegen elkaar op in een alternatieve competitie waarmee met jumps minpunten kunnen worden gescoord. Vandaar dat Van Gucht en Herygers de link legden met de jumps van Del Grosso in Diegem.

Del Grosso over zijn jumps

Al wees Del Grosso op sociale media Van Gucht en Herygers wel terecht. "Als ik eens jump op de brug is dat gewoon om plezier te hebben. Kunt niet maar zomaar aannemen waarom ik iets doe, ben niet met een of ander klassement bezig in koers."

In Zonhoven kwam Del Grosso er nog eens op terug. "Waarom ik jump? Om plezier te hebben. Het heeft geen speciale reden. Als 12-jarige zou ik het elke ronde gedaan hebben, maar tegenwoordig is het toch wat serieuzer."



Lees ook... Heeft Nys geen keuze meer? Groot verschil met Del Grosso opgemerkt›