Stopt Van der Poel straks met crossen? "Dat is het alternatief"

Mathieu van der Poel heeft al enkele keren verklaard dat hij denkt aan stoppen met crossen als hij voor de achtste keer wereldkampioen wordt. Al wordt er wel getwijfeld of Van der Poel dat ook effectief zal doen.

Als Mathieu van der Poel op 1 februari voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden wordt, dan heeft hij alle mogelijke doelen in het veldrijden afgevinkt. Van der Poel denkt dan ook aan stoppen met crossen, ook al was het maar voor één winter.

Ten Dam ziet Van der Poel zich amuseren in de cross

Al gelooft ex-renner Laurens ten Dam niet dat het zover zal komen. "Want ik kan me wel voorstellen dat hij dit ook gewoon heel erg leuk vindt. Je rijdt in Zonhoven gewoon een stadion in", zegt hij bij Live Slow Ride Fast. "Het is een kick van een uur."

"Hij komt in zijn Lamborghini naar de koers, zonder in een hotel te hoeven zitten. Je ontbijt met je vriendin, je start je Lambo en je rijdt naar die koers toe. En dan is hij weer op tijd thuis, dat is toch lekker?"

Wat als Van der Poel stopt met crossen?

"Als hij besluit niet meer te crossen en zijn voorjaar verlengt, zit hij straks ergens in een hotel in Wallonië of Luik. Dat is het alternatief. Ik denk dat hij dan misschien wel liever twee weken crosst tijdens de kerstvakantie."

Lees ook... Nys merkt stevig verschil met Van der Poel: "Hij doet dat gewoon"›

Volgens Ten Dam zijn er voor Van der Poel ook weinig risico's verbonden aan crossen, ook al moest de wereldkampioen vorig seizoen drie crossen schrappen nadat hij een ribbreuk opliep na een knal tegen een paal.