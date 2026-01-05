Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen

Topfavorieten voor BK veldrijden: Herygers noemt twee namen
Foto: © photonews

Zondag staat in Beringen het BK veldrijden op het programma. Paul Herygers ziet twee favorieten voor de Belgische driekleur.

Geen Wout van Aert aan de start van het BK veldrijden in Beringen komende zondag, hij ligt in de lappenmand na zijn valpartij in Mol en operatie aan een kleine breuk in zijn enkel.

En dus lijkt de weg open te liggen voor Thibau Nys. De uittredende Belgische kampioen won dit seizoen vijf keer, behalve Van der Poel komt niemand in de buurt. En hij is ook in vorm, in zijn laatste vijf crossen stond Nys vier keer op het podium.

Verstrynge grootste uitdager van Nys op BK?

Toch ziet Paul Herygers een stevige uitdager voor Nys in Beringen. "We zullen daar deze Emiel Verstrynge toch naast zetten", zei hij bij VRT1. Want ook Verstrynge deed het de voorbije weken goed. 

In zijn laatste twee crossen in Baal en Zonhoven stond Verstrynge telkens op het podium, dat deed hij dit seizoen al vijf keer. In Baal reed hij een gat dicht op Van der Poel, iets waar nog niet veel crossers in slaagden. 

Het grootste probleem voor Verstrynge is wellicht dat hij geen echte afwerker is. Bij de profs won hij in 2022 één cross in Duitsland, zijn laatste zeges bij de beloften zijn van januari 2024 geleden. Toen won Verstrynge het BK en de Wereldbeker in Benidorm. 

