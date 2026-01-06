🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

Voor Tadej Pogacar zijn in het voorjaar van 2026 de monumenten opnieuw het grote hoofddoel. Na Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen verkende hij nu ook Milaan-Sanremo.

Dit voorjaar staan er bij Tadej Pogacar slechts vijf eendagskoersen op zijn programma. Op 7 maart begint hij aan zijn seizoen in de Strade Bianche, daarna volgt in Italië ook nog Milaan-Sanremo op 21 maart.

In het eerste monument van het jaar moest Pogacar de afgelopen jaren steeds tevreden zijn met ereplaatsen. In 2023 werd hij vierde, de voorbije twee jaar werd hij derde. In 2026 wil de Sloveen eindelijk eens winnen.

Pogacar knalt de Poggio op

De Sloveen werd op training gezien op de Poggio en Pogacar trok ook bijzonder stevig door. De Poggio ligt wel op amper 40 kilometer van zijn woonplaats Monaco, Pogacar kan elke dag de Poggio oprijden.

Het maakt wel duidelijk dat de Sloveen met winst in Milaan-Sanremo in zijn hoofd zit en wil proberen om Mathieu van der Poel te kloppen. De voorbije drie seizoenen botste Pogacar telkens op een renner van Alpecin-Premier Tech.

Eind 2025 verkende Pogacar ook al de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april). Luik-Bastenaken-Luik (26 april) verkende Pogacar nog niet, maar hij won het Waalse monument ook al drie keer.



