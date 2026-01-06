Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat
Wout van Aert ligt in de lappenmand met een kleine breuk in de enkel. Al is er volgens Greg Van Avermaet nog geen paniek nodig over het klassieke voorjaar.

Voor Wout van Aert is zijn blessure alweer een tegenslag om te verwerken. Hij zette zijn seizoen in 2025 al midden september stop om deze winter een stevige basis te kunnen leggen voor dit wegseizoen. 

Nu worden die trainingsweken van Van Aert onderbroken, al hoeft dat volgens Greg Van Avermaet geen ramp te zijn voor het klassieke voorjaar. In de winter van 2016 op 2017 zat Van Avermaet in dezelfde situatie. 

Tijdens het mountainbiken schoof Van Avermaet weg en liep hij een breukje op in zijn kuitbeen. Er werd een plaatje gestoken en Van Avermaet kon zo'n drie à vier weken niet fietsen. In de tussentijd probeerde hij zijn conditie op peil te houden. 

Van Avermaet had beste voorjaar in 2017

"Maar toen ik opnieuw mocht fietsen, had ik geen last meer van de blessure", zegt Van Avermaet bij Het Nieuwsblad. In het voorjaar van 2017 won Van Avermaet de Omloop, de E3, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.

Lees ook... Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"
"De blessure zorgde ervoor dat ik wat later top was en extra fris. En het kan ook een wake-upcall zijn: je beseft dat er niks meer mag misgaan, waardoor je nog meer gefocust bent om alles juist te doen."

