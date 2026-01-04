De enorme kracht van Wout van Aert verklaard: "Een groot verschil met Van der Poel"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel komen zo vaak in elkaars vaarwater, hoewel er grote verschillen tussen hen beiden zijn. Dat valt ook een inspanningsfysioloog op.

Het zal nu eerst afwachten zijn hoe hij herstelt van zijn enkelblessure, maar daarna richt Van Aert zich weer op het volgende wegseizoen. Het wordt uitkijken welke keuzes hij in die optiek zal maken. Het zou niet slecht zijn om er gewoon voor te opteren om zoveel mogelijk wedstrijden te rijden en zoveel mogelijk kilometers af te malen.

"Van Aert wordt beter door meer te koersen, een groot verschil met Van der Poel", merkt inspanningsfysioloog Filip Speybrouck op in De Zondag. "Je ziet dat goed in een grote ronde. We kunnen veel zeggen over de slotrit van de Tour op Montmartre, maar Van Aert was toen echt goed." Zo van Pogacar wegrijden: het was als in een droom.

Van Aert levert op Finestre strafste stoot van 2025

Toch vindt Speybrouck niet dat de overwinning op de Champs-Élysées vorig jaar het hoogtepunt van Van Aert was. "Wat hij in de Giro op de Finestre deed, was nog straffer. Van Aert is een bulldozer die moet draaien vooraleer hij op zijn best is. Daar zit zijn kracht." Daarom is het niet zo erg als hij onderweg veel met de krachten woekert.

Dat heeft Van Aert vaak zelf nog nodig. Speybrouck is dus wel voorstander van het rijden van een belangrijke rittenkoers in de aanloop naar de klassiekers. Als er verstandig mee wordt omgegaan. "Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico kan hem nog beter maken, maar niet door voor een klassement te gaan of zich helemaal leeg te rijden."

Andere voorbereiding mogelijk

Van Aert mikt net als Van der Poel nog altijd op de grootste kasseiklassiekers, maar zijn voorbereiding kan er dus gerust heel anders uitzien. Lees wat Speybrouck nog te zeggen heeft over de verschillende aanpakken van Visma-Lease a Bike voor Wout.