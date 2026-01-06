'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

Wout van Aert ligt in de lappenmand met een blessure aan de enkel. Visma-Lease a Bike hoopt dat het kan vasthouden aan het programma van Van Aert.

Op 13 januari wordt in het Spaanse La Nucia de ploeg van Visma-Lease a Bike voor dit jaar en de programma's van de renners bekendgemaakt. Ook Wout van Aert zou daar aanwezig zijn, ondanks zijn blessure.

Of ook het programma van Van Aert gedeeld zal worden, is niet duidelijk. Volgens HLN ligt dat wel al vast. Van Aert zou net als in 2021, 2022 en 2023 in februari een hoogtestage inplannen. Achter het openingsweekend staat een vraagteken.

Terugkeer naar Strade Bianche en Milaan-Sanremo

De Strade Bianche (7 maart) zou wel op zijn programma staan en misschien zelfs zijn eerste koers van het jaar worden. Ook Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) zou Van Aert rijden dit jaar.

Daarna volgen uiteraard de kasseiklassiekers met de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april) als hoofddoel. Achter de Amstel Gold Race (19 april) zou nog een vraagteken staan.

Tour, Vuelta en WK

Deze zomer zou Van Aert voor de achtste keer op rij de Tour rijden, op 22 augustus zou hij ook aan de start van de Vuelta staan. Het WK in Montréal (27 september) moet het laatste doel van het jaar worden van Van Aert.