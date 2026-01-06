Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

Kobe Goossens hing op zijn 29ste al zijn fiets aan de haak. Niet door de fusie tussen Intermarché-Wanty en Lotto, maar wel door aanhoudende gezondheidsproblemen.

In januari 2023 boekte Kobe Goossens op twee dagen tijd zijn enige twee profzeges door de Trofeo Andratx en Trofeo Serra de Tramuntana, onderdeel van de Challenge Mallorca, te winnen.

Gezondheidsproblemen deden Goossens stoppen

Drie jaar later ziet het leven van Goossens er helemaal anders uit. Hij hing eind vorig jaar zijn fiets aan de haak en is nu aan de slag als vastgoedmakelaar. Al is hij geen slachtoffer van de fusie van zijn toenmalige ploeg Intermarché-Wanty met Lotto.

"Ik heb een soort genetische afwijking ontdekt en daardoor wordt het moeilijk om terug 100% te worden", onthult Goossens bij Sporza. Begin juni 2025 werd de Heistse Pijl de allerlaatste wedstrijd van Goossens.

Geen afscheid in Ronde van Lombardije

En dat had hij liever anders gezien. Hij vroeg bij het management van Intermarché-Wanty twee maanden lang om nog één keer te mogen koersen, maar dat werd hem niet meer gegund.



"Uiteindelijk was ik wel geselecteerd voor de Ronde van Lombardije. Mijn ouders, familie, iedereen had tickets geboekt en toen heeft het management beslist om me niet op te stellen. Het maakt het einde bitter."