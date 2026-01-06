Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

Remco Evenepoel heeft in 2026 zijn zinnen gezet op eindwinst in de Tour de France. Eddy Merckx hoopt dat een Belg nog eens de Tour kan winnen en heeft een advies voor Evenepoel.

In 2022 won Remco Evenepoel de Vuelta, na meer dan veertig jaar zonder Belgische zege in een grote ronde. Evenepoel wil echter ook de Tour de France winnen en heeft daar zijn zinnen op gezet in 2026.

Merckx hoopt op Belgische Tourwinnaar

Eddy Merckx steunt hem in die droom. "Evenepoel hoopt nu om tegen Pogacar de Ronde van Frankrijk te winnen, en waarom niet? Hij kan nog wat meer ervaring opdoen en heeft straks wellicht een sterkere ploeg", zegt hij bij De Morgen.

Merckx hoopt vooral dat hij nog eens een Belg de Tour kan zien winnen. Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat Lucien Van Impe in 1976 als laatste Belg de Tour won. Merckx won zelf de Tour in 1969, 1970, 1971, 1972 en 1974.

Merckx vindt dat Evenepoel lichter moet worden

Als vijfvoudig eindwinnaar weet Merckx wat er nodig is om de Tour te winnen. En hij heeft dan ook een advies voor Evenepoel. "Hij moet misschien nog wat lichter worden? Zodat hij in de bergen wat langer mee kan met die mannen."

Dan doelt Merckx op Pogacar en Vingegaard, de winnaars van de laatste zes edities van de Tour. Zij zullen in 2026 ook weer de grote favorieten zijn voor de eindzege in de Tour, Evenepoel wordt één van hun uitdagers.