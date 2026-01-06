Jarige Lefevere (71) overleeft strijd in ziekenhuis en drinkt even geen alcohol meer: "Bijna fataal geweest"

Patrick Lefevere is opgelucht dat hij nog onder de mensen is. Tijdens zijn periode in het ziekenhuis heeft het toch even aan een zijden draadje gehangen.

Lefevere weet dus hoe belangrijk een goede gezondheid is. Dat is voor hem echter geen nieuws, laat hij weten in een gesprek met Sporza. "In 2000 had ik een dodelijke tumor. Bij Covid stond ik ook vooraan in de rij en er zijn nog een paar dingen die ik niet allemaal ga opnoemen. Plots kreeg ik drie zaken tegelijk en dat was bijna fataal."

Een verblijf in het hospitaal was noodzakelijk. "Ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen. Maar kijk: ik zit hier. En iedereen zegt dat ik er goed uitzie, maar ik weet dat mensen goed kunnen liegen", is Lefevere zijn gevoel voor humor nog niet verloren. Na een val werd een abces naast zijn lever ontdekt en werd zijn verblijf in het ziekenhuis ook een keer verlengd. 

Patrick Lefevere kijkt weer vooruit

Lefevere zocht tevergeefs naar verklaringen over waarom dit hem nu juist was overkomen. "Er zijn veel mensen die een jaar na hun pensioen sterven. Toen ik in het ziekenhuis lag, dacht ik: is dat nu al die stress van al die jaren dat uit mijn lijf komt? Ik weet het niet, ik ben niet bijgelovig. Maar bon: ik heb het gehaald en ik kijk vooruit."

De voormalige CEO van Soudal Quick-Step is vandaag 71 geworden. "Ik ben nog niet in de vorm om te vieren. Vroeger was dat met een man of dertig, met alles erop en eraan. Ik ben gestraft: ik mag zes maanden geen alcohol drinken. Er zijn al twee maanden gepasseerd: het doet mij eigenlijk niets. Ik weet dat het moet, maar het doet toch raar als je anderen met een glas wijn ziet zitten."

Lefevere past levensstijl even aan

Wie zich in zijn gezelschap bevindt, toont begrip. "Ik geniet ervan dat ik mag leven, maar ik ben een bourgondiër en een goed glas wijn was nooit ver weg. Wat zijn zes maanden voor een 71-jarige? Als ik zie wie er allemaal begraven is, mag ik niet klagen", besluit hij met een knipoog. Lees ook wat Lefevere te zeggen heeft over Evenepoel.

