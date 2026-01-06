Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

Komt er in de toekomst eens een winter zonder Mathieu van der Poel in het veld? Vader Adrie van der Poel ziet daar wel voordelen in.

Een achtste wereldtitel veldrijden en alleen recordhouder worden, dat is nog het enige doel van Mathieu van der Poel in het veldrijden. Het zou hem ook de mogelijkheid bieden om eens een winter niet in het veld te rijden.

Bij Alpecin-Premier Tech zouden ze daar ook wel voorstander van zijn. Want volgens teammanager Philip Roodhooft moet Van der Poel telkens zijn voorbereiding op de weg onderbreken om te crossen in de kerstperiode.

Slaat Van der Poel seizoen over in het veld?

Ook vader Adrie van der Poel ziet voordelen. "Ik denk dat dat wel eens goed zou zijn voor zijn hoofd", zei hij afgelopen zondag tijdens de Wereldbeker in Zonhoven bij VRT1. Maar dan mag Van der Poel niet in augustus al een punt zetten achter zijn wegseizoen.

Vuelta en Italiaanse klassiekers

"Want dan is de periode zonder competitie en drang wel heel lang." Na een seizoen met de Vuelta en enkele Italiaanse klassiekers in oktober zou volgens vader Adrie beter zijn eens een winter niet te crossen.

Al heeft vader Van der Poel weinig te zeggen in de beslissingen van zijn zoon. "Het gaat er niet om wat ik goed vind, maar wel wat Mathieu goed vindt. Hij maakt zijn eigen keuzes."