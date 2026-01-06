Titelstrijd moet helaas zonder hem doorgaan: dit heeft Van Aert nog te zeggen over het BK

Titelstrijd moet helaas zonder hem doorgaan: dit heeft Van Aert nog te zeggen over het BK
Foto: © photonews

Helaas zullen we Wout van Aert niet in actie zien op het BK veldrijden. In aanloop daarnaartoe heeft hij wel nog wat te zeggen over dat kampioenschap.

Zijn deelname aan het BK veldrijden was uiteraard wel voorzien, tot die zeer onfortuinlijke valpartij in Mol. Van Aert denkt desondanks dat het BK-parcours in Beringen de veldritliefhebbers niet zal teleurstellen. "Het is een mooie locatie", zegt hij over de iconische mijnterril in Beringen, die er nu overigens nog volledig besneeuwd bij ligt. 

Zelf was hij uiteraard een van de favorieten geweest, als hij had kunnen meedoen. Ook nu zijn er nog voldoende kanshebbers op de titel. "Er zijn verschillende kandidaten." Van Aert laat de naam van Thibau Nys vallen, maar die zal een nieuwe tricolore niet cadeau krijgen. "Andere jonge gasten zoals Vandeputte, Verstrynge en Wyseure zijn ook allemaal goed bezig."

Van Aert verwacht een open BK

Dat noopt Van Aert ertoe om het volgende te concluderen: "Het zou wel eens een open kampioenschap kunnen zijn." Dan zou er best wel veel spankracht moeten zijn. De namen van Thibau Nys en Emiel Verstrynge worden het meest genoemd als favorieten. Op een heuvelachtige omloop mag ook Michael Vanthourenhout niet afgeschreven worden.

Toen het nog niet bekend was dat Van Aert niet zou kunnen deelnemen aan het BK, werd hem ook gevraagd waarom hij het kampioenschap nu wel nog een keer op zijn programma zette. "De timing viel nog eens goed. Ik kon het nog eens combineren met de ploegstage. Het is mooi om in die periode een doel te hebben om naartoe te werken."

Hopen op deelname Van Aert op BK 2027

Helaas is dat doel door een jammerlijke gebeurtenis weggevallen. Laten we dan maar hopen dat we volgend jaar een fitte Wout van Aert zien op het BK. Dat zal dan opnieuw in de provincie Limburg doorgaan, in Bilzen-Hoeselt.

