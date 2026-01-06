"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

Thibau Nys moest door een val in Zonhoven in zijn (voorlopig) laatste cross als Belgisch kampioen tevreden zijn met de 19de plaats. Bart Wellens zag wel positieve signalen bij Nys na zijn valpartij.

Zondag verdedigt Thibau Nys in Beringen zijn Belgische titel veldrijden. En Nys heeft goede herinneringen aan Beringen, hij boekte er in oktober 2023 zijn eerste zege in het veld bij de profs.

En ook met de vorm van Nys zit het goed. In zijn laatste vijf crossen stond Nys vier keer op het podium, dat lukte enkel niet in Zonhoven. Door een valpartij en gebroken stuur halfweg koers verloor Nys veel tijd.

Nys reageerde met de glimlach op val in Zonhoven

Bart Wellens zag ook dat Nys na die val in Zonhoven met de glimlach verder reed. "Dat doe je enkel als je voelt dat het conditioneel in orde is", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. En het toont aan dat Nys gegroeid is in het omgaan met tegenslagen.

"De Nys van vorig jaar zou opgegeven hebben", stelt Wellens. Begin november had Nys in Lokeren nog problemen met zijn stuur en maakte zich toen ook zichtbaar kwaad. Dat deed hij in Zonhoven dus ook niet.



Nys lijkt dus klaar om zijn Belgische titel te verdedigen zondag. Emiel Verstrynge en Michael Vanthourenhout zullen wellicht zijn grootste uitdagers worden, maar Nys blijft wel de topfavoriet.