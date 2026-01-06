Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

Gijs Van Hoecke (34) heeft een punt gezet achter zijn wielercarrière. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media.

"Na veertien jaar het leven van een professionele wielrenner te hebben geleefd, is het tijd om dit hoofdstuk af te sluiten", schrijft Van Hoecke op Instagram. "Ik heb altijd van elk moment genoten, alles gegeven wat ik had en mijn grootste passie beleefd: wielrennen."

"Dank aan iedereen die mij onderweg heeft gesteund – familie, vrienden, ploeggenoten, staf en fans! Ik neem afscheid met een groot gevoel van voldoening, en wielrennen zal altijd deel blijven uitmaken van mijn leven."

"Ik kijk terug met dankbaarheid en tevredenheid, en ik ben gemotiveerd om een nieuwe uitdaging aan te gaan — eentje die ik met dezelfde toewijding en passie zal nastreven", besluit hij zijn bericht.

Van Hoecke wereldkampioen ploegkoers in 2012

In 2012 werd Van Hoecke wereldkampioen ploegkoers met Kenny De Ketele voor hij focus verlegde naar de weg. In datzelfde jaar begon hij als profs bij Topsport Vlaanderen-Mercator, in 2017 maakte hij de overstap naar LottoNL-Jumbo.

Daarna reed hij ook nog voor CCC (2019-2020), AG2R (2021-2022), Human Powered Health (2023) en Intermarché-Wanty (2024-2025), bij de fusieploeg was geen plaats meer voor Van Hoecke.



