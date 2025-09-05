Onzekerheid troef: renners wachten op duidelijkheid na fusieplannen

Foto: © photonews

De aangekondigde fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty laat niet alleen organisatorisch sporen na, maar zorgt ook voor persoonlijke onzekerheid bij renners. Gerben Thijssen en Gijs Van Hoecke weten nog niet of zij deel zullen uitmaken van het nieuwe project.

Gerben Thijssen, momenteel actief bij Lotto, heeft nog geen bevestiging ontvangen over zijn toekomst binnen de gefuseerde ploeg. Hij geeft aan dat hij “graag absolute zekerheid zou krijgen” over zijn plaats in het nieuwe team, zo klinkt het bij Het Laatste Nieuws. De onduidelijkheid weegt op hem, zeker nu het seizoen zijn laatste fase ingaat en contractbesprekingen elders volop bezig zijn.

Thijssen benadrukt dat hij zich inzet voor zijn huidige ploeg, maar dat de situatie hem dwingt om ook andere opties te overwegen. Hij stelt dat het “niet evident is om in deze omstandigheden te koersen”, en dat hij hoopt dat de ploegleiding snel duidelijkheid verschaft over wie mag blijven en wie niet.

Niet de enige

Ook Gijs Van Hoecke, verbonden aan Intermarché-Wanty, verkeert in onzekerheid. Hij zegt letterlijk “Sorry, maar ik kan geen antwoorden geven.” Daarmee onderstreept hij dat zelfs binnen de ploeg nauwelijks informatie circuleert over de concrete invulling van het fusieproject.

Van Hoecke geeft aan dat hij geen enkel signaal heeft ontvangen over zijn rol in het nieuwe team. De communicatie vanuit het management is volgens hem minimaal, wat leidt tot frustratie en speculatie binnen de rennersgroep. “We weten gewoon niets,” klinkt het gelaten.

Tijd tikt

Beide renners maken duidelijk dat de onzekerheid niet alleen contractueel, maar ook sportief gevolgen heeft. Zonder perspectief op een plek in het nieuwe team is het moeilijk om gericht naar het volgende seizoen toe te werken. Thijssen noemt het een lastige situatie, terwijl Van Hoecke aangeeft dat hij “zich niet kan voorbereiden op iets wat hij niet kent.”

De fusie, die op papier schaalvoordelen en sportieve versterking moet opleveren, zorgt voorlopig vooral voor onrust bij de betrokken renners. De vraag wie mag blijven en wie moet vertrekken, blijft voorlopig onbeantwoord. En de tijd tikt, want alle ploegen vullen hun rooster op.

