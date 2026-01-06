Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

Bij Soudal Quick-Step hebben ze met Paul Magnier en Tim Merlier twee topsprinters. Van enige rivaliteit is echter geen sprake tussen de twee.

Paul Magnier en Tim Merlier waren in 2025 bijzonder belangrijk voor Soudal Quick-Step. Magnier wist negentien keer te winnen, Merlier was voor het tweede seizoen op rij goed voor zestien overwinningen.

Magnier en Merlier heel belangrijk voor Soudal Quick-Step

Samen waren Magnier en Merlier goed voor zo'n 65% van de overwinningen van Soudal Quick-Step in 2025, dat in totaal 54 zeges behaalde. In 2026 zullen Magnier en Merlier nog belangrijker worden door het vertrek van Evenepoel.

Van rivaliteit tussen Merlier en Magnier is echter geen sprake. Merlier onthulde eerder al dat hij een ploegspeler is en Magnier probeert te helpen met tips om zijn sprint te verbeteren als hij dat vraagt.

Magnier kijkt op naar Merlier

En ook Magnier is lovend over Merlier. "Ik kijk echt op naar Tim. Hij heeft veel ervaring, veel wedstrijden gewonnen en hij kan me advies geven over het voorbereiden op wedstrijden, zowel mentaal als fysiek", zegt hij bij The Wolfpack Howls.



De jonge Fransman droomt nog niet meteen van de Tour, hij rijdt dit jaar de Giro. In het voorjaar zal Magnier dan weer uitgespeeld worden in de (Vlaamse) klassiekers, Merlier in de rittenkoersen.