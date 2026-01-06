Zonneveld vreest voor weerstand tegen Van der Poel en is scherp voor Nys: "Dan komt er soort error"

Foto: © photonews

De blessure van Van Aert is een streep door de rekening voor iedereen die op een spannend WK hoopte. Zelfs in het land van Van der Poel zijn ze daar ongelukkig over. Kan Thibau Nys er dan nog voor zorgen?

Door het uitvallen van Wout van Aert is de concurrent weggevallen die het in de juiste omstandigheden Mathieu van der Poel misschien moeilijk kon maken. "We hebben af en toe van Thibau Nys gezien dit seizoen, dat hij af en toe Van der Poel onder druk kan zetten. Laten we hopen dat het Nys lukt om Van der Poel in Hulst partij te geven", aldus Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

De Nederlandse analist heeft de woorden amper uitgesproken of hij plaatst twijfels bij het vermogen van Nys om die rol te vervullen. "Nys is natuurlijk wel de ene week alles en de volgende week helemaal niets. Zeker als er een zandstrook ligt, is het niets. Dat is een soort kryptoniet. Dan komt er een soort error." Het is dus meer dan enkel techniek.

Laurens Sweeck als Super Mario

Volgens Zonneveld ontstaat er in aanloop naar die zandstrook ook iets op mentaal vlak. Dat kan heel positief of heel negatief zijn. "Het is precies omgekeerd evenredig met Laurens Sweeck. Als hij door een zandstrook rijdt, voelt hij zich Super Mario. Bij Thibau Nys is het precies andersom." Net als Van Aert ligt Sweeck inmiddels in de lappenmand.

Zonneveld beseft ook dat het veel gevraagd is om de strijd met Van der Poel aan te gaan. "Het is überhaupt mentaal zo moeilijk om met Van der Poel te duelleren. Doe het maar, tegen zo'n machine duelleren die om de paar dagen een cross wint alsof het business as usual is. Van Aert is de enige waarvan je denkt: die heeft de kwaliteiten om het te kunnen."

Uitdager voor Van der Poel gezocht

Die zal dat dit veldritseizoen niet meer kunnen laten zien. Het is dus hopen op een andere uitdager op het WK veldrijden in Hulst. Eerst gaat de aandacht komend weekend echter vooral naar de nationale kampioenschappen. 

Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Thijs Zonneveld
Thibau Nys
Mathieu Van Der Poel

