"Hij zal er heel dicht bij zijn": Wellens klaar en duidelijk over BK veldrijden

Zondag staat in Beringen het BK veldrijden op het programma. Bart Welens verwacht dat zijn ex-poulain Emiel Verstrynge dicht bij de driekleur zal komen.

Geen Wout van Aert en Laurens Sweeck op het Belgisch kampioenschap veldrijden zondag in Beringen, maar er zijn nog kanshebbers genoeg om driekleur te veroveren. Al zijn er drie vooruitgeschoven namen.

Nys, Verstrynge en Vanthourenhout favoriet voor BK

Dat zijn titelverdediger Thibau Nys, Emiel Verstrynge en Michael Vanthourenhout. Nys won in 2023 zijn eerste veldrit bij de profs in Beringen, Vanthourenhout stond in de laatste drie edities telkens op het podium.

Toch verwacht Bart Wellens ook veel van Emiel Verstrynge. In zes van zijn zeven laatste crossen eindigde de 23-jarige Verstrynge in de top vijf. Met zijn vorm zit het dus wel goed. En Wellens ziet nog een voordeel.

Wellens verwacht sterke Verstrynge

"Ik heb in het verleden nog met Verstrynge gewerkt en weet hij hoe geconcentreerd hij naar een kampioenschap kan toewerken", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. "Ik denk dat hij er in Beringen heel dicht bij zal zijn."



In 2022 en 2024 werd hij al eens Belgisch kampioen bij de beloften, in die jaren werd hij ook telkens tweede op het WK. De even jaren liggen hem dus duidelijk, kan Verstrynge ook in 2026 toeslaan?