Lefevere heeft wat te zeggen over val Van Aert en programma Evenepoel: "Van der Poel is hors catégorie"

Patrick Lefevere spreekt zich uit over wat het voorjaar van 2026 kan bieden. Van Aert en Van der Poel zullen dan weer op de afspraak willen zijn. Misschien neemt Evenepoel er toch ook nog een belangrijke eendagskoers bij.

In een gesprek met Sporza laat Patrick Lefevere die mogelijkheid open. Iedereen denkt dat we in het voorjaar weer enkele gevestigde waarden het mooie weer zullen maken. Lefevere waarschuwt wel dat het gevaar achter elke hoek schuilt. "Je ziet bij Wout van Aert hoe rap het kan gaan. Hij valt, heeft een enkeloperatie en wordt meteen wat teruggeslagen." Lefevere had het ook over zijn eigen gezondheid

Het is verre van ideaal om een val mee te maken in de voorbereiding op het volgende wegseizoen. Toch hoeft Van Aert volgens Lefevere helemaal niet afgeschreven te worden. "Ik denk dat je Wout ook bij de mannen mag rekenen die je mag verwachten, je hebt Tadej Pogacar. Mathieu van der Poel is hors catégorie." In het eendagswerk is VDP de absolute top.

Uitkijken naar evolutie jonge talenten

Zal het dan niet mogelijk zijn voor outsiders om deze grote namen te verrassen? "Natuurlijk zijn er nog een paar anderen die op de deur staan te kloppen." Het zal er dus van afhangen welke evolutie de jonge talenten doormaken. Laten we overigens niet vergeten dat ook Remco Evenepoel op zijn 25ste nog altijd behoorlijk jong is.

Hij richt zich meer op het rondewerk. Toch zou Lefevere niet verbaasd zijn als Evenepoel naast Luik-Bastenaken-Luik nog andere klassiekers rijdt. "Remco Evenepoel zegt dat hij focust op de Tour, maar misschien vallen er nog een paar eendagskoersen uit de lucht. Ik denk dat ze het nog niet zullen zeggen, maar het kan wel. Alhoewel: je hebt heel veel goeie coureurs bij die ploeg."

Red Bull heeft genoeg troeven in handen

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe kunnen ze gerust andere renners inzetten in het eendagswerk. Afwachten dus of ze het geweer nog van schouder veranderen. "Ik weet het niet. Duitsers zijn redelijk rechtlijnig, maar we zullen zien." 

